Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинцы смогут получать паспорта в Польше

Украинцы смогут получать паспорта в Польше

Александр Панько
04.07.22 16:15
107
Украинцы смогут получать паспорта в Польше

Главное: Украинцы смогут получать в Польше паспорта и загранпаспорта. Их будут делать в виде ID-карт.

Детали: Уже с августа украинцы в Польше смогут получать паспорта и загранпаспорта в виде ID-карт. В Варшаве откроют центр государственного предприятия «Документ», сообщает Минреинтеграции.

Подчеркивается, что сейчас украинцы в Польше могут подать заявления-анкеты, обратившись в мобильные комплексы - специально оборудованные микроавтобусы.

Отмечается, что первые документы можно будет получить уже в начале августа. Срок их изготовления сократится вдвое и составит до двадцати дней.

В тему: Кулеба заявил, что Украина хочет «восстановить позиции» в Африке.

Тэги: общество, паспорт, Польша, украинцы, беженцы, переселенцы, новости Украины

Комментарии

Статьи

02.07.22 20:05

Турции - истребители F-16, Украине - требование выплаты миллиардного внешнего долга

Автор: Наина Кравец

Дайджест

С какими трудностями сталкиваются украинцы при трудоустройстве в Европе
03.07.22 10:45

С какими трудностями сталкиваются украинцы при трудоустройстве в Европе

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.07.22 16:42

Стало известно о численности «ударной» ракетной группировки РФ в Черном море
04.07.22 16:30

Священник УПЦ объяснил, является ли грехом мало детей в семье
04.07.22 15:23

Кулеба заявил, что Украина хочет «восстановить позиции» в Африке
04.07.22 15:15

Украинцам рассказали, в каком формате пройдет новый учебный год
04.07.22 14:30

Священник УПЦ объяснил, как отличить настоящего старца от самозванца
04.07.22 14:10

В Ивано-Франковске верующие просят Президента остановить передачу собора УПЦ в ПЦУ
04.07.22 14:08

Путин отказался поздравлять американцев с Днем независимости
04.07.22 14:02

Известный украинский футболист намекнул, что завершает карьеру
04.07.22 13:25

На Хмельнитчине верующие УПЦ отстояли свой храм от попытки захвата ПЦУ
04.07.22 13:10

Цены на газ в Европе вновь резво пошли вверх
04.07.22 14:08

Путин отказался поздравлять американцев с Днем независимости
04.07.22 13:10

Цены на газ в Европе вновь резво пошли вверх
04.07.22 09:27

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия уже потеряла в войне 36,2 тысячи солдат
04.07.22 08:28

Депутаты ВРУ предлагают расширить список тех, кто может выехать за границу во время войны
01.07.22 16:59

Россияне могли заминировать подступы к острову Змеиный, — Госпогранслужба
01.07.22 16:41

В районе Керченского моста внезапно повалил дым
01.07.22 14:36

Лукашенко открыто угрожает постсоветским странам потерей суверенитета
01.07.22 14:19

В ГУР оценили вероятность нападения Беларуси
01.07.22 13:48

В Украине повысили прожиточный минимум
01.07.22 13:37

Рада назначила нового омбудсмена
29.06.22 16:55

В НАТО одобрили пакет помощи Украине и назвали Россию наиболее значимой и прямой угрозой
28.06.22 13:47

В Кремле назвали условие окончания войны до конца суток
28.06.22 16:56

В России правоохранители массово пишут рапорта, боясь попасть на войну, - утверждает ГУР
28.06.22 15:39

Появились подробности похищения мэра Херсона
30.06.22 08:42

Путин заявил, что взрыв в ТЦ Кременчуга – не теракт
01.07.22 14:25

Митрополит УПЦ рассказал об открытии церковных общин УПЦ заграницей
30.06.22 16:13

В Генштабе озвучили планы на остров Змеиный
30.06.22 16:50

Украина разрывает дипотношения с Сирией
01.07.22 11:32

Очередной конфуз: Байден «запутался» в братьях Кличко
29.06.22 20:49

Банк «Альянс», который контролирует Дмитрий Фирташ - на грани банкротства, - СМИ
Фото и Видео
Появилось видео, как украинские военные исполнили гимн США
Появилось видео, как украинские военные исполнили гимн США
Появилось видео, как украинские военные исполнили гимн США
Появилось видео, как украинские военные исполнили гимн США
Жертвами лавины в Италии стали пять человек
Жертвами лавины в Италии стали пять человек
В районе Керченского моста внезапно повалил дым
В районе Керченского моста внезапно повалил дым
Лукашенко открыто угрожает постсоветским странам потерей суверенитета
Лукашенко открыто угрожает постсоветским странам потерей суверенитета
Одесская область полностью освобождена, — ОВА
Одесская область полностью освобождена, — ОВА
Опубликована пророческая песня Юрия Шатунова
Опубликована пророческая песня Юрия Шатунова
Жительнице Тернополя вручили повестку за нарушение комендантского часа
Жительнице Тернополя вручили повестку за нарушение комендантского часа
Зеленский рассказал о соотношении военных потерь Украины и России
Зеленский рассказал о соотношении военных потерь Украины и России
Опубликовано видео, как в Луну врезалась неопознанная ракета
Опубликовано видео, как в Луну врезалась неопознанная ракета
Появилось видео ракетного удара, в результате которого начался пожар в ТЦ Кременчуга
Появилось видео ракетного удара, в результате которого начался пожар в ТЦ Кременчуга
fraza.com
Новости блогосферы
30.06.22 15:51

Остров Змеиный vs Калининград
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.