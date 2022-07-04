Украинцы смогут получать паспорта в Польше

Главное: Украинцы смогут получать в Польше паспорта и загранпаспорта. Их будут делать в виде ID-карт.

Детали: Уже с августа украинцы в Польше смогут получать паспорта и загранпаспорта в виде ID-карт. В Варшаве откроют центр государственного предприятия «Документ», сообщает Минреинтеграции.

Подчеркивается, что сейчас украинцы в Польше могут подать заявления-анкеты, обратившись в мобильные комплексы - специально оборудованные микроавтобусы.

Отмечается, что первые документы можно будет получить уже в начале августа. Срок их изготовления сократится вдвое и составит до двадцати дней.

В тему: Кулеба заявил, что Украина хочет «восстановить позиции» в Африке.