Кулеба заявил, что Украина хочет «восстановить позиции» в Африке

Главное: Украина собирается восстановить свои позиции в Африке. Об этом говорят в МИД.

Детали: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах нашей страны на Африке. Его цитирует издание «Левый берег».

Так, глава МИД сказал: «Моя личная амбиция – реализовать видение президента о восстановлении позиций Украины в Африке».

Чиновник добавил: «По сути, мы там почти с нуля начинаем, потому что все потеряно за годы, и даже нет людей, кого посылать туда работать. Поэтому на самом деле это приоритет номер один как географическое направление».

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