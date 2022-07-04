Цены на газ в Европе вновь резво пошли вверх

Главное: Газ в Европе дорожает. Уже более 1 700 долларов за тысячу кубометров.

Детали: На фоне общего падения поставок из России в Европе резко дорожает газ. Как свидетельствуют данные с лондонской биржи ICE, впервые с начала марта стоимость тысячи кубометров «голубого топлива» превысила 1 700 долларов.

В понедельник, 4 июля, фиксировался рост сразу более чем на 7%.

Отмечается, что августовские фьючерсы по индексу TTF открыли сессию на отметке 1 630 долларов, после чего произошел скачок до отметки в 1 715 долларов.

В тему: На фоне войны в Украине главным экспортером газа в Европу стали США.