ЕС хочет собрать гигантскую сумму на восстановление Украины

Главное: Европейский инвестиционный банк сообщил о необходимости финансирования для восстановления Украины. Цена вопроса – сто миллиардов евро.

Детали: Европейский инвестиционный банк заговорил о необходимости сбора средств для финансирования восстановления Украины. Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что размер помощи в виде инвестиций составит сто миллиардов евро.

В публикации сказано, что трастовый фонд «Евросоюз-Украина» желает получить первоначальные взносы в размере двадцати миллиардов евро от стран содружества и бюджета ЕС в виде грантов, займов и гарантий.

Заявляется о том, что тот будет работать так же, как фонд, созданный во время пандемии коронавируса, чтобы гарантировать финансирование для малых и средних компаний.

Резюмируется, что все будет зависеть от желания стран ЕС вкладывать средства.

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