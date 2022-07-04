Генштаб ВСУ сообщает, что Россия уже потеряла в войне 36,2 тысячи солдат

Главное: Россия потеряла в войне 36,2 тысячи солдат. Уничтожено 1 589 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ сообщает о потерях РФ на понедельник, 4 июля.

Информируется, что погибли уже 36,2 тысячи солдат.

Кроме этого говорится о таком уроне: 1 589 танков, 3 754 боевых бронированных машин, 804 артиллерийские системы, 246 РСЗО, 105 средств ПВО, 217 самолетов, 187 вертолетов, 658 БПЛА оперативно-тактического уровня, 144 крылатые ракеты, 15 кораблей/катеров, 2 629 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 65 единиц специальной техники.

В тему: Разведка считает, что Россия хочет полностью уничтожить Украину.