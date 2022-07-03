Священники УПЦ в пяти епархиях отпели погибших воинов ВСУ

Главное: В Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Нежинской и Харьковской епархиях священники Украинской Православной Церкви отпели погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua , в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

В Житомире состоялся чин захоронения погибшего Защитника Украины Дмитрия Цыкала. Заупокойное богослужение совершил настоятель Иоанно-Богословского храма села Солнечное протоиерей Димитрий Гайдай.

В Полтавской епархии УПЦ в последний путь провели погибшего воина ВСУ Вадима Забару.

Чин отпевания в селе Мартыновка совершил благочинный Карловского округа священник Богдан Довбака в сослужении духовенства благочиния.

В Днепропетровской епархии настоятель храма Двенадцати апостолов села Новоалександровка Синельниковского района протоиерей Петр Горзов в селе Вербовое совершил чин отпевания воина Василия Колодяжного.

«Василий Колодяжный мужественно стоял на защите Родины и сдерживал врага в Луганской области», — говорится в сообщении.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента благочинный Бобровицкого округа протоиерей Николай Дорошко в сослужении духовенства благочиния совершил чин отпевания погибшего воина Владимира Андрияша.

Жители Бобровицы выстроились в живой коридор и стояли на коленях с цветами в руках, встречая траурный кортеж с телом павшего воина домой.

В Харьковской епархии клирик Вознесенского храма поселка Золочев иерей Константин Сошин совершил отпевание погибшего Защитника Украины Даниила Кофанова, уроженца села Однобровка.

С погибшим воином прощались руководители территориальной общины, военный комиссар, боевые собратья, родные и односельчане.

На Волыни в Цуманском благочинии в сороковой день после гибели на фронте воина ВСУ Андрея Яковлюка, сына настоятеля храма УПЦ в селе Олица протоиерея Николая Яковлюка, состоялось заупокойное богослужение. Богослужение возглавил благочинный округа протоиерей Виктор Михалевский.