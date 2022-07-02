Украина инициирует расследование вопроса нелегитимного членства РФ в ООН

В Сети распространяется петиция в поддержку инициативы Владимира Зеленского по исключению России из ООН. Информация об этом появилась на странице организаторов петиции в Facebook.

Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, а также отобрать у агрессора место постоянного члена Совета Безопасности ООН.

На сегодняшний момент не существует ни одного документа ООН, принятого в соответствии с действующим уставом ООН, подтверждающего членство России в ООН, а тем более, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Эта абсурдная ситуация в очередной раз доказывает, что Россия, с целью реализации своих планов по захвату чужих ресурсов и территорий, полностью игнорирует мировые законы и уставы. Российская власть в буквальном смысле застряла в Средневековье и ведет себя как варвар.

Для решения вопроса, относительно исключения России из ООН, активисты создали петицию с соответствующими требованиями.

«Наша организация, в поддержку Президента Владимира Зеленского, создала петицию, в которой мы требуем от ООН предоставить документы, на основании которых Россия занимает место в Совете Безопасности ООН и ООН вообще. В случае отсутствия таких документов — мы требуем начать процедуру принятия России в ООН, что в соответствии с 4 статьей Устава ООН невозможно без прекращения войны в Украине!», — объясняют на своей странице организаторы петиции.

Подписать петицию, чтобы помочь вызвать широкий резонанс в международном сообществе и заинтересовать мировые СМИ проблемой незаконного членства России в ООН можно по ссылке.