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Новости > УПЦ в июне передала 12 автомобилей для ВСУ и медиков

УПЦ в июне передала 12 автомобилей для ВСУ и медиков

Александра Кудрявцева
02.07.22 16:30
165
УПЦ в июне передала 12 автомобилей для ВСУ и медиков
Главное: В Николаевской, Черновицкой, Мукачевской, Владимир-Волынской, Александрийской и Хмельницкой епархиях УПЦ за июнь 2022 года на нужды ВСУ и медицинских учреждений было передано 12 автомобилей.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь Вооруженным Силам Украины и медицинским учреждениям.
 
Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим передал медицинским учреждениям Николаева 5 машин скорой помощи, купленных в Европе Фондом Вадима Новинского. В частности, автомобили были переданы больницам № 4 и № 5, роддому № 1, ЦПМСП № 3, Центру социально-значимых болезней.
 
Перед передачей митрополит Питирим и викарий Николаевской епархии епископ Варнава совершили чин освящения автомобилей.
 
«Это очень важная помощь, когда наши учреждения несут чрезмерную нагрузку и занимаются лечением раненых: и военных, и гражданских», — отметила Ирина Шамрай, начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета.
 
Ирина Шамрай поблагодарила организаторов проекта за помощь, которую назвала «сверхмощной». «Сразу 5 автомобилей наши заведения не получали еще никогда. Некоторые вообще не имели авто для транспортировки больных», — отметила она.
 
На Буковине стараниями прихожан храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Веренчанка был приобретен автомобиль для нужд воинов-односельчан, защищающих Украину на передовой.
 
Значительную часть в сбор средств вложил выходец из села Веренчанка благочинный Соломенского района Киева протоиерей Ярослав Шовкеник. Также активное участие в поиске средств для покупки автомобиля принял глава Веренчанской ОТГ Владимир Бойчук.
 
Освящение автомобиля совершил настоятель Покровского прихода села Веренчанка протоиерей Сергей Шандро.
 
Также в Черновицкой епархии прихожане храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Кут местные жители, по просьбе воина-односельчанина, ныне защищающего Украину на передовой, приобрели автомобиль для нужд ВСУ.
 
Освящение автомобиля совершил настоятель храма иерей Александр Морозюк.
 
В Мукачевской епархии настоятель Покровского храма села Приборжавское совершил освящение автомобиля, который для нужд ВСУ приобрели благотворители и прихожане храма. В автомобиль скачали снаряжение и провизию для Защитников Украины.
 
Также настоятель прихода отслужил молебен перед отправлением на передовую воинов-односельчан.
 
Также в Мукачевской епархии Петро-Павловский приход села Белки Иршавского благочиния приобщился к приобретению спецавтомобиля для нужд Вооруженных Сил Украины. Освящение автомобиля совершил благочинный Иршавского округа протоиерей Иоанн Лупак.
 
Во Владимир-Волынской епархии при пожертвованиях братии Киево-Печерской Лавры, верующих прихода святой Параскевы и духовно-просветительского центра села Ратнив был приобретен военный внедорожник для ВСУ. После приобретения автомобиль технически модернизировали для выполнения медицинско-эвакуационных и санитарно-спасательных задач и передали военным.
 
Волонтеры Александрийской епархии доставили на передовую автомобиль «таблетку» и легковушку, которые были переданы для воинов ВСУ жителями Дмитровской общины. Перед отправкой неравнодушные загрузили автомобили продуктами питания.
 
В тему: УПЦ в епархиях помогает украинским военным, беженцам, медикам и нуждающимся.

Тэги: УПЦ, ВСУ, медицина

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