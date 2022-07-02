Священники УПЦ в четырех епархиях отпели воинов ВСУ

Главное: В Черновицкой, Полтавской, Нежинской и Ровенской епархиях священнослужители Украинской Православной Церкви отпели погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

На Буковине в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Вартиковцы протоиерей Николай Самиляко совершил отпевание воина Виктора Бобика. В храме во имя преподобной Параскевы села Ожево протоиерей Иоанн Чаглей отпел воина Алексея Гимплюка. Также в городе Новоселица протоиерей Петр Горбуль возглавил отпевание воина Алексея Арбузова.

На Полтавщине в Свято-Троицком храме села Кнышевка состоялся чин отпевания Защитника Украины Сергея Удовиченко.

Богослужение возглавил благочинный Гадячского округа протоиерей Игорь Цебенко в сослужении настоятеля храма протоиерея Романа Высочанского и клириков благочиния.

«Родился Сергей 10 августа 1989 года в селе Кнышевка Полтавской области. В 2011 году окончил Харьковский индустриально-педагогический техникум, после чего пошел на срочную военную службу. 3 апреля 2022 года был призван Миргородским РТЦК и СП Полтавской области на военную службу по мобилизации в ряды ВСУ. 25 июня 2022 года в результате боевого столкновения с противником в Харьковской области, проявив мужество и отвагу, Сергей погиб», — сообщает епархиальная пресс-служба.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента настоятель Крестовоздвиженского храма поселка Сребное протоиерей Иоанн Багмет совершил чин отпевания и захоронения Защитника Родины воина Романа Коваленко, погибшего в бою 19 июня.

«Когда Родина оказалась в беде, Роман встал на ее защиту. В тот трагический день во время боя с превосходящими силами врага стрелок-снайпер механизированного батальона Роман Коваленко получил тяжелое ранение несовместимое с жизнью», — говорится в сообщении.

В Ровенской епархии благочинный Острожского округа протоиерей Александр Максимчук отпел военнослужащего ВСУ Юрия Гульчука.