Управделами УПЦ рассказал, в чем подлинное счастье человека

Главное: Счастье никогда не сопровождается страхом, они исключают друг друга.

«Всю жизнь стремимся быть счастливыми, но по иронии судьбы, часто не там ищем счастье. Успешная и благополучная жизнь, вес в обществе — вот, что у большинства ассоциируется с счастьем. Люди убеждают себя в этом и стремятся „поймать удачу за хвост“», — сказал митрополит Антоний.

Владыка считает, что люди постепенно теряют свободу и становятся рабами бесконечной погони за всевозможными благами, положением в обществе, загоняя себя в духовный и психологический тупик.

«Прожитый день почему-то не освобождает нас, не дарит крылья, а сковывает и приземляет. И к концу жизненного пути приходим не готовыми оторваться от всего земного и ступить в вечность, а раздавленными страхом и грузом. Ведь главный признак неверно выбранного пути — именно страх. Страх потерять комфорт, статус и прочее», — пояснил управделами УПЦ

Архиерей отметил, что счастье никогда не сопровождается страхом, они исключают друг друга.

«Никто не станет утверждать, что не нужно ценить блага — в них самих нет ничего плохого. Страшно, когда они становятся целью жизни и лишают нас Божественной свободы без которой невозможно спасение. Страх заставляет нас отказаться от себя, предать все то, что является важным и ценным, страх мешает любить, творить. Солнце, свобода и маленький цветок — это все, что нужно для счастья», — подытожил митрополит Антоний.