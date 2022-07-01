В столице УПЦ передала помощь и детское питание более 200 нуждающимся семьям

Главное: В Киеве Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам продолжает поддерживать семьи беженцев, пострадавших от военных действий и малоимущих с маленькими детьми.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм Социального отдела, за июнь более 200 семей получили гуманитарные продуктовые наборы и средства гигиены. В частности, 30 семей получили специализированное питание и средства гигиены для детей.
Подать заявку на получение продуктового набора можно, связавшись с сотрудниками Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.
Для этого необходимо зарегистрироваться и предоставить необходимые документы сотрудникам Синодального отдела УПЦ: Киев, ул. Лаврская, 15, корп. 70-я, 12 кабинет, тел +38 (044)
Поддержать миссию Синодального социально-гуманитарного отдела УПЦ можно по реквизитам.
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