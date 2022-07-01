На оккупированных территориях Украины исчерпаны практически все запасы продуктов, - Миноброны Украины

Главное: На временно оккупированных территориях исчерпаны практически все запасы продуктов и товаров первой необходимости. А новых поставок из России нет, сообщают в Минобороны.

Детали: В Мариуполе и в большинстве оккупированных РФ территорий Украины исчерпаны практически все запасы продуктов и товаров первой необходимости, а новых поставок из России нет. Об этом, ссылаясь на информацию украинской разведки, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык.

Спикер Минобороны во время брифинга отметил, что, по сравнению с началом июня, отмечается значительный рост цен на основные группы товаров и уменьшение объемов так называемой «гуманитарной помощи» населению.

«При этом Россия активизирует меры, направленные на русификацию захваченных территорий. Особое внимание уделяется выводу из оборота украинской гривни и увеличению объемов рублевой массы, а также навязыванию местному населению российских практик деятельности во всех сферах жизни», — сообщил спикер.

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