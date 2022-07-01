В Украине повысили прожиточный минимум

Главное: С июля размер прожиточного минимума для трудоспособного населения вырос почти на 120 гривен. Также вырастут пенсии.
Детали: В Украине с 1 июля вырос размер прожиточного минимума с 2481 грн до 2600 грн, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.
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Соответственно возросла сумма также связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.
Также вырастут выплаты другим категориям:
— 2 201 грн — для детей до 6 лет;
— 2 744 грн — для детей от 6 до 18 лет;
— 2 600 грн — для трудоспособных лиц;
— 2 027 грн — для лиц, потерявших трудоспособность.
Пенсии с 1 июля составят:
— размер минимальной пенсии вырастет на 93 гривны от 1934 до 2027 гривен;
— минимальная пенсия шахтеров вырастет на 279 гривен до 6081 грн;
— минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца вырастет на 186 гривен до 4 084 гривен;
— максимальная пенсия вырастет на 930 гривен до 20 270 гривен.
Также повысят выплаты:
— потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потери трудоспособности) — 44 200 грн;
— семьи в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) — 260 000 грн;
— иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) — 52 000 грн.
Повышенный уровень прожиточного минимума станет причиной роста всех видов социальных выплат:
— пособия по временной безработице;
— алиментов;
— декретных выплат;
— помощи одиноким матерям;
— пособия на детей, над которыми установлена опека или забота.
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