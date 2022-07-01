В Украине повысили прожиточный минимум

Главное: С июля размер прожиточного минимума для трудоспособного населения вырос почти на 120 гривен. Также вырастут пенсии.

Детали: В Украине с 1 июля вырос размер прожиточного минимума с 2481 грн до 2600 грн, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

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Соответственно возросла сумма также связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

Также вырастут выплаты другим категориям:

— 2 201 грн — для детей до 6 лет;

— 2 744 грн — для детей от 6 до 18 лет;

— 2 600 грн — для трудоспособных лиц;

— 2 027 грн — для лиц, потерявших трудоспособность.

Пенсии с 1 июля составят:

— размер минимальной пенсии вырастет на 93 гривны от 1934 до 2027 гривен;

— минимальная пенсия шахтеров вырастет на 279 гривен до 6081 грн;

— минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца вырастет на 186 гривен до 4 084 гривен;

— максимальная пенсия вырастет на 930 гривен до 20 270 гривен.

Также повысят выплаты:

— потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потери трудоспособности) — 44 200 грн;

— семьи в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) — 260 000 грн;

— иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) — 52 000 грн.

Повышенный уровень прожиточного минимума станет причиной роста всех видов социальных выплат:

— пособия по временной безработице;

— алиментов;

— декретных выплат;

— помощи одиноким матерям;

— пособия на детей, над которыми установлена ​​опека или забота.

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