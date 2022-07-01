Рада назначила нового омбудсмена

Главное: После часового обсуждения народные депутаты поддержали кандидатуру Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. «За» проголосовали 250 депутатов.

Детали: Сегодня, 1 июля, после часового обсуждения народные депутаты поддержали кандидатуру Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Об этом сообщает сообщает нардеп Ярослав Железняк.

За кандидатуру Лубинца проголосовали 250 народных депутатов. Результаты голосования по фракциям:

— Слуга народа — 181;

— ЕС — 0;

— Батькившина — 10;

— Платформа за жизнь и мир — 14;

— За будущее — 9;

— Голос — 8;

— Доверие — 12;

— Восстановление Украины — 3;

— Внефракционные — 13.

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