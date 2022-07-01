Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > НАТО поддерживает поставку Украине всех типов вооружения

НАТО поддерживает поставку Украине всех типов вооружения

Александр Панько
01.07.22 12:59
97
НАТО поддерживает поставку Украине всех типов вооружения

Главное: НАТО намерено помочь Украине перейти со старого советского вооружения на современное западное. У альянса нет списка вооружений, которые нельзя было бы поставлять нашей стране.

Детали: НАТО поддерживает поставку Украине разных типов вооружения и не имеет в этом вопросе никаких ограничений. Об этом на пресс-конференции после саммита НАТО в Мадриде заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы поддерживаем идею поставок большого количества современного вооружения, в том числе современной западной техникой различных видов. Вы видели все те объявления. Были и новые объявления, которые прозвучали на данном саммите», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что задача НАТО — помочь Украине перейти от старого вооружения советских времен к современному вооружению по стандартам НАТО.

«И, конечно же, у нас нет списка вооружения, которое мы включаем или исключаем (из поставок). Украине нужен широкий спектр современного тяжелого вооружения стандарта НАТО, и об этом также говорилось на этом саммите», — подчеркнул генсек альянса.

По его словам, сейчас все живут «в более опасном» и «более непредсказуемом мире», где «в Европе фактически идет горячая война, с масштабными военными действиями», но ситуация может еще ухудшиться.

Столтенберг отметил, что сейчас, чтобы предотвратить возможное столкновение России и НАТО, перед Альянсом стоит две задачи: оказывать поддержку Украине и не допустить эскалации за пределами Украины.

«НАТО и союзники оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы наращиваем поддержку, и мы согласовали пакет на этом саммите. Но мы также несем основную ответственность за предотвращение эскалации за пределами Украины. Вот почему НАТО не участвует в наземном конфликте. Мы оказываем поддержку нашему партнеру Украине, которого высоко ценим, но мы не являемся частью конфликта», — добавил Столтенберг.

Он также добавил, что по этой причине Альянс увеличил свое присутствие в восточной части Североатлантического союза. Это сделали для того, чтобы «исключить возможность просчета, непонимания в Москве относительно готовности НАТО защищать каждый дюйм своей территории».

В тему: НАТО готов вернутся к вопросу членства Украины в альянсе.

Тэги: Украина, НАТО, оружие, новости Украины, война в Украине, поставки оружия

Комментарии

Статьи

27.06.22 15:59

36-й саммит НАТО и будущее мира

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Можно ли не погашать кредиты во время войны в Украине?
29.06.22 21:01

Можно ли не погашать кредиты во время войны в Украине?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.07.22 13:37

Рада назначила нового омбудсмена
01.07.22 12:57

Стало известно, сколько россиян не доверяют Путину
01.07.22 12:49

Эрдоган пригрозил Сирии внезапным ночным вторжением
01.07.22 12:40

Усик рассказал, когда намерен вернуться в Украину
01.07.22 12:37

Социальный отдел УПЦ передал инвалидные коляски и продукты бездомным пенсионерам
01.07.22 12:14

В Северодонецкой епархии УПЦ разрушено более 40 храмов
01.07.22 11:56

Визовый режим с Россией вступил в силу
01.07.22 11:55

УПЦ в епархиях помогает украинским военным, беженцам, медикам и нуждающимся
01.07.22 11:44

Россия обстреляла курортную Сергеевку. Разрушена девятиэтажка и две базы отдыха, много жертв
01.07.22 11:35

УПЦ молится за упокой погибших от ракетного удара в жилой дом на Одесчине
01.07.22 13:37

Рада назначила нового омбудсмена
01.07.22 11:56

Визовый режим с Россией вступил в силу
01.07.22 11:44

Россия обстреляла курортную Сергеевку. Разрушена девятиэтажка и две базы отдыха, много жертв
01.07.22 09:36

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 35 750 солдат
30.06.22 17:06

США передадут Украине передовую систему ПВО
30.06.22 15:50

Британия верит в деоккупацию всей территории Украины
30.06.22 15:22

Одесская область полностью освобождена, — ОВА
30.06.22 14:44

Британия поможет Украине с ПВО, беспилотниками и другими средствами
30.06.22 13:47

ВСУ все ближе приближаются к Херсону
30.06.22 12:10

В Украине отменяют «нулевую растаможку»
26.06.22 18:15

Управделами УПЦ рассказал, что означает быть верным Церкви
26.06.22 17:10

Предстоятель УПЦ: Наибольшее мое желание – это прекращение кровопролитной войны
28.06.22 13:47

В Кремле назвали условие окончания войны до конца суток
30.06.22 16:13

В Генштабе озвучили планы на остров Змеиный
30.06.22 08:42

Путин заявил, что взрыв в ТЦ Кременчуга – не теракт
28.06.22 12:59

В Минздраве рассказали, сколько украинцев не сделали бустерную прививку от коронавируса
01.07.22 11:32

Очередной конфуз: Байден «запутался» в братьях Кличко
30.06.22 16:50

Украина разрывает дипотношения с Сирией
30.06.22 17:06

США передадут Украине передовую систему ПВО
30.06.22 16:13

Управделами УПЦ объяснил, почему необходимо прощать тех, кто причинил зло
Фото и Видео
Одесская область полностью освобождена, — ОВА
Одесская область полностью освобождена, — ОВА
Одесская область полностью освобождена, — ОВА
Одесская область полностью освобождена, — ОВА
Опубликована пророческая песня Юрия Шатунова
Опубликована пророческая песня Юрия Шатунова
Жительнице Тернополя вручили повестку за нарушение комендантского часа
Жительнице Тернополя вручили повестку за нарушение комендантского часа
Зеленский рассказал о соотношении военных потерь Украины и России
Зеленский рассказал о соотношении военных потерь Украины и России
Опубликовано видео, как в Луну врезалась неопознанная ракета
Опубликовано видео, как в Луну врезалась неопознанная ракета
Появилось видео ракетного удара, в результате которого начался пожар в ТЦ Кременчуга
Появилось видео ракетного удара, в результате которого начался пожар в ТЦ Кременчуга
Опубликовано видео аномального урагана в России
Опубликовано видео аномального урагана в России
Появилось видео эпичного падения башенного крана в России
Появилось видео эпичного падения башенного крана в России
В США обнаружили фуру с десятками мертвых мигрантов
В США обнаружили фуру с десятками мертвых мигрантов
Украинские полярники показали перламутровые облака
Украинские полярники показали перламутровые облака
fraza.com
Новости блогосферы
30.06.22 15:51

Остров Змеиный vs Калининград
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.