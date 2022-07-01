НАТО поддерживает поставку Украине всех типов вооружения

Главное: НАТО намерено помочь Украине перейти со старого советского вооружения на современное западное. У альянса нет списка вооружений, которые нельзя было бы поставлять нашей стране.

Детали: НАТО поддерживает поставку Украине разных типов вооружения и не имеет в этом вопросе никаких ограничений. Об этом на пресс-конференции после саммита НАТО в Мадриде заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы поддерживаем идею поставок большого количества современного вооружения, в том числе современной западной техникой различных видов. Вы видели все те объявления. Были и новые объявления, которые прозвучали на данном саммите», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что задача НАТО — помочь Украине перейти от старого вооружения советских времен к современному вооружению по стандартам НАТО.

«И, конечно же, у нас нет списка вооружения, которое мы включаем или исключаем (из поставок). Украине нужен широкий спектр современного тяжелого вооружения стандарта НАТО, и об этом также говорилось на этом саммите», — подчеркнул генсек альянса.

По его словам, сейчас все живут «в более опасном» и «более непредсказуемом мире», где «в Европе фактически идет горячая война, с масштабными военными действиями», но ситуация может еще ухудшиться.

Столтенберг отметил, что сейчас, чтобы предотвратить возможное столкновение России и НАТО, перед Альянсом стоит две задачи: оказывать поддержку Украине и не допустить эскалации за пределами Украины.

«НАТО и союзники оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы наращиваем поддержку, и мы согласовали пакет на этом саммите. Но мы также несем основную ответственность за предотвращение эскалации за пределами Украины. Вот почему НАТО не участвует в наземном конфликте. Мы оказываем поддержку нашему партнеру Украине, которого высоко ценим, но мы не являемся частью конфликта», — добавил Столтенберг.

Он также добавил, что по этой причине Альянс увеличил свое присутствие в восточной части Североатлантического союза. Это сделали для того, чтобы «исключить возможность просчета, непонимания в Москве относительно готовности НАТО защищать каждый дюйм своей территории».

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