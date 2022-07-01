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Новости > Усик рассказал, когда намерен вернуться в Украину

Усик рассказал, когда намерен вернуться в Украину

Абелардо
01.07.22 12:40
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Усик рассказал, когда намерен вернуться в Украину

Главное: Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе не собирается убегать из воюющей страны. После боя с Джошуа он намерен вернуться в Украину.

Детали: Александр Усик вернется в Украину сразу после боя с Энтони Джошуа. Об этом чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе рассказал в интервью изданию The Guardian.

В то же время боксер сообщил, что не собирается идти воевать на фронт.

«В данный момент моя семья не в Украине, но много моих близких друзей все еще остаются в стране. Я общаюсь с ними каждый день. Я интересуюсь их делами, ведь для меня очень важно, как они себя чувствуют, находятся ли в безопасном месте. Мне хочется жить в Украине и сразу после боя с Джошуа вернусь домой. Никто не позволит мне отправиться на фронт, но много моих близких друзей воюют на передовой. Я поддерживаю их и благодаря поединку с Джошуа хочу привнести немного радости в их дело», — сказал Усик.

В тему: Стало известно, где и когда состоится реванш между Усиком и Джошуа.

Тэги: Украина, бокс, спорт, Александр Усик, Энтони Джошуа, война в Украине

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