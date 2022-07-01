В Северодонецкой епархии УПЦ разрушено более 40 храмов

Главное: В Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви более 40 храмов разрушено и выгорело без возможности восстановления.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в таком состоянии в результате боевых действий находятся храмы, часовни и другие приходские помещения.

«Масштаб разрушений святынь колоссальный, как и всего инфраструктуры нашего региона, — говорит правящий архиерей Северодонецкой епархии митрополит Никодим, — поэтому сложно даже представить, сколько нужно времени и средств, чтобы восстановить все. Объективно говоря, это значит снова отстроить».

Отмечается, что точное количество и характер разрушений пока установить невозможно, поскольку в некоторых населенных пунктах военные действия продолжаются.

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