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Новости > Россия обстреляла курортную Сергеевку. Разрушена девятиэтажка и две базы отдыха, много жертв

Россия обстреляла курортную Сергеевку. Разрушена девятиэтажка и две базы отдыха, много жертв

Александр Панько
01.07.22 11:44
252
Россия обстреляла курортную Сергеевку. Разрушена девятиэтажка и две базы отдыха, много жертв

Главное: В Одесской области произошел новый вражеский ракетный удар. Одна ракета попала в жилой дом, еще две — в базы отдыха.

Детали: В Одесской области зафиксировано попадание вражеской ракеты, в результате чего есть погибшие. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

«Одесщина. Попадание вражеской ракеты. К сожалению, есть погибшие. Подробности — впоследствии», — написал он.

Позже Братчук уточнил, что по Одесщине нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации.

В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей.

Спасателями из-под завалов изъяты тела десяти погибших, уже оказана медицинская помощь семи раненым, среди которых три ребенка.

«Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв. На базе отдыха возгорание не обнаружено, только разрушение. Есть пострадавшие, их количество уточняется», — написал он.

Позже он написал и про третью ракету. «Одесская область. Третья вражеская ракета во время ночного обстрела попала еще в одну базу отдыха. Подробности — скоро», — написал он в Telegram.

В официальном сообщении ОК Юг, распространенном в пятницу, 1 июля, Одесским горсоветом, сообщили, что ночной удар по Одесской области был совершен с направления Черного моря тремя ракетами Х-22.

«В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесской области, 3 ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и две базы отдыха», — сообщили в ОК Юг.

Тем временем, в ОПУ сообщили, что россияне нанесли ракетные удары по селу Сергеевка. В девятиэтажном доме разрушена наружная стена и перекрытие с 1 по 9 этаж. На одной базе отдыха повреждены два этажа жилого корпуса.

Под завалами было обнаружено 17 погибших, из них один ребенок. Еще 31 человек пострадал. Среди пострадавших — четыре ребенка и беременная женщина, спасены из-под завалов восемь человек, из них три ребенка. Позже стало известно, что число погибших в результате ракетного удара по Одесской области возросло до 18 человек.

Тяжелые раненые госпитализированы. Спасательные работы продолжаются. В местах попаданий работают следственно-оперативные группы.

В тему: В ОП назвали две причины, по которым массовые ракетные удары скоро прекратятся.

Тэги: Россия, обстрел, ракетный удар, новости Украины, Сергеевка

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