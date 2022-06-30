Украина разрывает дипотношения с Сирией

Главное: Сирия объявила о признании «независимости» псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР». В ответ Украина разрывает дипотношения.

Детали: МИД Украины объявил в четверг, 30 июня, о разрыве дипломатических отношений с Сирией после признания Дамаском «независимости» самопровозглашенных «ЛДНР». Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

«Рассматриваем это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права. Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле», — говорится в сообщении.

В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Украина также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

«Наша позиция четкая — мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте», — подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа, украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.

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