Управделами УПЦ объяснил, почему необходимо прощать тех, кто причинил зло

Главное: Каждый человек, в отличие от дьявола, может изменить свою жизнь, раскаяться и стать лучше.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), объясняя смысл Господней молитвы.

«В молитве „Отче наш“, как и в других местах Евангелия, „лукавым“ назван не кто иной, как диавол. Ведь диавол изначально был сотворен добрым и светлым Ангелом, но, отпав от Бога, исказил собственную природу. В силу этого и любое его действие также стало искаженным, то есть лукавым, неправильным», — подчеркнул митрополит Антоний.

Владыка привел слова святителя Иоанна Златоуста, который, рассуждая над последними словами молитвы Господней отметил: «Лукавым называет Христос дьявола, повелевая нам вести против него непримиримую брань, и показывая, что он таков не по природе. Зло зависит не от природы, но от свободы. А что преимущественно дьявол называется лукавым, то это по чрезвычайному множеству зла, в нем находящегося, и потому, что он, не будучи ничем обижен от нас, ведет против нас непримиримую брань».

Управделами УПЦ обратил внимание, что в молитве «Отче наш» есть просьба к Богу избавить «только от диавола, а не и от тех людей, которые нам кажутся также плохими».

«Каждый человек — образ Божий, который из-за тех или иных искушений сам становится проводником в этот мир зла. Но человек, в отличие от диавола, может измениться, покаяться и стать лучше. Именно поэтому, по словам святителя Иоанна Златоуста, Спаситель не сказал: избави нас от лукавых, но от лукавого, тем самым научая и нас никогда не гневаться на ближних за те оскорбления, какие мы иногда терпим от них, но всю вражду свою обращать против диавола как виновника всех зол», — подытожил митрополит Антоний.

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