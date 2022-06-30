В Генштабе озвучили планы на остров Змеиный

Главное: ВСУ вынудили россиян покинуть остров в Черное море. Его планируют взять под физический контроль.

Детали: ВСУ планируют установить физический контроль над островом Змеиный, заявил в четверг, 30 июня, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«На данное время мы его контролируем при помощи нашего оружия: дальнобойной артиллерии, ракетных войск и авиации», — сказал он.

По словам Громова, ВСУ в течение нескольких суток вынудили врага покинуть остров.

«На данное время ноги нашего военнослужащего на острове Змеиный, к сожалению, нет, но это будет. Поверьте», — отметил Громов.

При этом он отметил сложность погодных условий в районе острова.

«Качественно мы не можем оценить наши поражения, иметь действенную качественную картинку. Но при помощи других средств разведки наши разведчики нам подтверждают нанесение ударов по острову Змеиный, уничтожение вооружения и военной техники оккупантов, которые там находились. То есть удары были действенными. Это вынудило россиян оставить остров Змеиный», — рассказал Громов.

В тему: На острове Змеиный проведена операция. Россияне покинули его территорию.

Россия назвала свой уход с острова Змеиный шагом доброй воли.