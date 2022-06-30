На Хмельнитчине активисты ПЦУ захватили Введенский храм УПЦ

Главное: В Каменец-Подольском районе активисты ПЦУ захватили Введенский храм Украинской Православной Церкви в селе Почапинцы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svsobor.com, несмотря на то, что сторонников ПЦУ полиция предупреждала о незаконности рейдерских действий, 29 июня они ворвались на территорию храма, спилили замки болгаркой и объявили, что храм принадлежит им.

Ранее в Почапинцах провели собрание территориальной общины, на котором состоялось «голосование» о переводе Введенской церкви в ПЦУ.

«Не имея никаких документов, нарушители закона объясняют свои действия решением председателя Хмельницкой ОВА «Об изменении юрисдикции религиозной общины», — отметили в сообщении.

Организовывали незаконные действия староста села Почапинцы и священник ПЦУ из села Заричанка.

«Их действия являются грубым нарушением действующего законодательства, поскольку голосование и принятие решения были проведены исключительно жителями села, не принадлежащим к членам религиозной общины», — подчеркнули в епархии.

В тему: На Киевщине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ.