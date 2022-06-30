Генштаб ВСУ заявляет, что Россия потеряла в войне 35,6 тысяч солдат

Главное: Россия потеряла в войне 35,6 тысяч солдат. Уничтожено 1 573 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на четверг, 30 июня.

Сообщается, что погибли уже 35,6 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне: 1 573 танка, 217 самолетов, 185 вертолетов, 3 726 бронетранспортеров/бронемашин/БМП, 790 артиллерийских систем, 104 системы ПВО, 246 реактивных систем залпового огня, 143 крылатые ракеты, 641 БПЛА оперативно-тактического уровня, 14 катеров/кораблей, 2 602 единицы автомобильной техники, включая бензовозы, а также 61 единица специальной техники.

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