Банк «Альянс», который контролирует Дмитрий Фирташ - на грани банкротства, - СМИ

Главное: Luxembourg Herald утвеждает, что украинский банк «Альянс», который контролирует Дмитрий Фирташ, причастен к разворовыванию средств и многомиллиардным махинациям. Также утверждается, что банк «Альянс» фактически — банкрот.

Детали: Агентство СокальINFO со ссылкой на европейское издание Luxembourg Herald пишет о том, что в банке «Альянс» зафиксированы:

— многомиллиардные махинации,

— разворовывание средств вкладчиков банка «Альянс»,

— отсутствие выполнения обязательств банка перед клиентами (объем таких обязательств превысил 1 млрд грн, причем забрать деньги из банка «Альянс» не могут не только частные предприятия, но и государственные структуры.

Luxembourg Herald, ссылаясь на источники в банковской системе, пишет, что банк «Альянс» — банкрот. Отмечается при этом, что Нацбанк Украины, по непонятной причине, пока не вводит в банк «Альянс» временную администрацию и не наказывает виновных в хищении средств вкладчиков.

Справка. Банк «Альянс» был основан в 1992 году в городе Донецке. В 2015 году банк «Альянс» якобы выкупил выходец из страхового бизнеса Александр Сосис, а по факту — бизнесмен Дмитрий Фирташ.

СМИ утверждают, что клиентами банка стали:

— облгазы,

— агро- и химпредприятия Дмитрия Фирташа («Твой Газсбыт», «ЗТМК», «Ника-Агротрейд», «Йе Энергия», «Хим Трейд» и др).

ГПУ, СБУ, Нацбанк подозревают банк «Альянс» в нечистоплотности

Генеральная прокуратура Украины считает, что банк «Альянс» якобы помог структурам Дмитрия Фирташа украсть у «Нафтогаза» более 4 млрд грн. В материалах производства говорится, что через банк «Альянс» в 2017-2018 руководством облгазов Дмитрия Фирташа выводились финансовые средства. И якобы это привело к увеличению задолженности перед НАК «Нафтогаз».

СокальINFO также рассказал, что прокуратура и НАБУ подозревают банк «Альянс» в отмывании денег, в том числе из ОРДЛО и Крым. Есть сведения, что якобы через фирму «Глобалмани» и банк «Альянс» совершаются транзакции оплаты покупки наркотиков. Нацполиция выявила схему отмывания средств и перевод 6,5 млрд грн в РФ в 2019 — 2020 годах.

В 2018 Нацбанк Украины оштрафовал банк «Альянс» на 2,6 млн грн за отмывание денег.

В свою очередь СБУ обнаружила, что должностные лица промышленных и энергопредприятий запорожского региона занимались подрывной деятельностью. СБУ утверждает, что полученные средства переводились в банк «Альянс». Под подозрением был «Запорожский титано-магниевый комбинат» Дмитрия Фирташа. Суд арестовал более 360 млн грн, то есть почти половину капитала банка «Альянс». Прокуратура разрешила снять арест со счетов банка «Альянк». Но когда Кабмин Украины поручил выплатить зарплаты сотрудникам ЗТМК из этих средств, банк «Альянс» не смог этого сделать и ГБР открыло уголовное производство о подкупе прокуроров.

Банк «Альянс» также обвиняют в махинациях с невыполнением банковских гарантий. Банк «Альянс» выступает гарантом выполнения, подрядчиком условий государственного тендера, но когда подрядчик получает предоплату и исчезает, банк «Альянс» отказывается компенсировать убытки.

СМИ также пишут, что в реестре судебных решений банк «Альянс» фигурирует в 11,5 тыс. дел. Среди пострадавших:

— «Государственное инновационное кредитно-финансовое учреждение» (на 17,3 млн грн);

— «Администрация морских портов Украины» на (76 млн банковских гарантий).

Источники в НБУ также сообщают, что у банка невыполненных гарантий на 3,2 млрд грн. Из них 1,2 млрд грн это — долг ООО «Юнайтед Энерджи» из орбиты олигарха Коломойского перед «Укрэнерго», а более 2 млрд грн — долги облгазов Дмитрия Фирташа перед «Нафтогаз Трейдинг» и «Укргаздобычей».

Если банк «Альянс» лопнет?

На депозитах в банке «Альянс» Минфин держит 364 млн грн, а КГГА — 326 млн грн. Еще 178 млн грн — это средства ЗТМК, который государство отобрало у Дмитрия Фирташа и возвращает в госсобственность. СМИ утверждают, что банк «Альянс» не выполняет норматив ликвидности резервирования денег и нарушает норматив валютной позиции. В банке «Альянсе» кредитный портфель составляет 5,5 млрд грн. И около половины это — плохие кредиты. Около 2 млрд грн выданы компаниям Дмитрия Фирташа (многие без залога). В своих отчетах банк «Альянс» указывает, что в кассах отделений есть 480 млн грн, а на корсчетах 1,05 млрд грн. При этом, как пишут все те же СМИ, если бы с финансами у банка «Альянс» был порядок, то он не обращался бы за рефинансом НБУ под 27% годовых.

Если банк «Альянс» лопнет, Фонд гарантирования вкладов физлиц должен будет выплатить вкладчикам 1,6 млрд грн, утверждают расследоватиели.

Предположительно, журналисты одного из ведущих телеканалов Украины готовят детальное расследование, посвященное данной теме.