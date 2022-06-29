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Новости > В НАТО одобрили пакет помощи Украине и назвали Россию наиболее значимой и прямой угрозой

В НАТО одобрили пакет помощи Украине и назвали Россию наиболее значимой и прямой угрозой

Александр Панько
29.06.22 16:55
172
В НАТО одобрили пакет помощи Украине и назвали Россию наиболее значимой и прямой угрозой

Главное: Страны Альянса намерены поставлять Украине нелетальное вооружение, усилить киберзащиту и помочь модернизировать оборонную промышленность. Также Украине помогут отказаться от советского оружия и перейти на «натовское» оборудование.

Детали: Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде в среду, 29 июня, одобрили пакет помощи Украине, включающий ускорение поставок нелетального вооружения, усиление киберзащиты и модернизацию оборонной промышленности.

Предоставление нелетальной помощи в срочном порядке включает поставки топлива, аптечек и т.п.

Также НАТО передаст Украине системы борьбы с дронами и оборудование для безопасной связи.

Второй тип помощи рассчитан на продолжительное сотрудничество — Украине помогут отказаться от советского оружия и перейти на «натовское» оборудование.

Кроме этого, страны НАТО определили Россию как наиболее значимую и прямую угрозу для безопасности Альянса. Это указано в новой стратегической концепции НАТО.

Документ будет действовать до 2030 года. В предыдущей версии концепции, опубликованной в 2010 году, Россия называлась партнером.

«Российская Федерация является наиболее значительной и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе», — говорится в документе.

Отмечается, что НАТО будет реагировать на враждебные действия России, усиливая оборону всех союзников.

В тему: В НАТО готовы вернутся к вопросу членства Украины в альянсе.

Тэги: Украина, Россия, НАТО, помощь, угроза, новости Украины, война в Украине

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