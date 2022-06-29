ВСУ успешно проводит контрнаступление на Херсонщине, — ISW

Главное: Вооруженные силы Украины провели контрнаступательные операции к северу от Херсона, добившись определенного успеха. Такие данные приводит Институт изучения войны.

Детали: Наши защитники освободили от российских захватчиков два населенных пункта. Тем временем оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченные позиции на северо-западе области. Об этом говорится в материале американского Института изучения войны (ISW).

Так, 28 июня Силы обороны продолжали контрнаступление и освободили села Зеленый Гай и Барвинок примерно в 25 км к северу от Херсона на границе Херсонской и Николаевской областей.

В ISW подчеркнули, что об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Ранее же неназванный представитель Пентагона заявил, что в минувшие выходные ВСУ освободили небольшие села к северу и северо-западу от Херсона.

«Но по состоянию на 28 июня ни украинские, ни американские официальные лица не назвали эти населенные пункты», — отметили эксперты из Института изучения войны.

Они навели данные украинского Южного оперативного командования о том, что российские войска безуспешно пытались восстановить ранее утраченные позиции в Потемкино, Плотницком и Лупареве на северо-западе Херсонщины.

Также войска РФ не смогли продвинуться по трассе Харьков-Белгород, но препятствуют продвижению наших бойцов к госгранице. Кроме того, враг провалил наступление севернее Славянска. Но нанес удары по населенным пунктам западнее Изюма, что могло сорвать контрнаступление ВСУ.

Противник перебрасывает боевую технику и личный состав восточнее Мелитополя.

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