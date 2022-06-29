Жителей Горловки травят водой из ртутного водохранилища

Главное: У жителей Донбасса, в частности Горловки, есть проблемы не только с питьевой водой, но и с технической. Для местных жителей воду начали набирать из ртутного водохранилища.

Детали: Россия устраивает геноцид украинцев всеми возможными способами — кроме нанесения ударов ракетами по мирным жителям, они сознательно уничтожают граждан Украины на оккупированных территориях — они дают людям воду из чрезвычайно опасных источников. Об этом сообщает разведка из Донецкой области, информирует 24 канал.

Отмечается, что у жителей Донбасса, в частности Горловки, есть проблемы не только с питьевой водой, но и с технической. Так, им приходится пить фактически ту воду, которой они моются и используют для бытовых нужд. Стоит добавить, что даже эта вода сомнительного качества, поскольку ее привозят в цистернах, происхождение ее крайне сомнительно и угрожает не меньше, чем собственно отсутствие питательной влаги.

На днях стало известно, что для жителей Горловки воду начали набирать из ртутного водохранилища — в соседней Никитовке раньше функционировал ртутный комбинат и очевидно, что ртутные отходы шли в землю. Отмечается, что такая безответственность вместе с отсутствием контроля качества воды может иметь плачевные последствия, а местные жители рискуют своей жизнью.

В тему: В Лисичанске россияне обстреляли толпу людей, набиравших воду из цистерны. Много погибших.