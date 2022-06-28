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Новости > В Одессе духовная семинария УПЦ объявила набор студентов

В Одессе духовная семинария УПЦ объявила набор студентов

Александра Кудрявцева
28.06.22 19:20
186
В Одессе духовная семинария УПЦ объявила набор студентов
Главное: В Одессе духовная семинария Украинской Православной Церкви объявила набор студентов на 2022-2023 учебный год.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ на пресс-службу Одесской епархии, учебное заведение осуществляет подготовку будущих священнослужителей Православной Церкви
 
Одесская духовная семинария расположена на территории Свято-Успенского Одесского мужского монастыря на живописном берегу Черного моря. Срок обучения в духовной школе — 4 года. Воспитанникам в семинарии предоставляют общежитие и обеспечивают трехразовым питанием.
 
Чтобы поступить в семинарию, необходимо подать документы в приемную комиссию до 15 августа .
 
Также при ОДС действуют регентское, золотошвейное и иконописное отделения, расположенные на территории Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря. Здесь юноши и девушки изучают богословские предметы и получают профессиональные навыки, которые могут применить на благо Святой Церкви.
 
Сроки подачи документов на регентское, золотошвейное и иконописное отделения также до 15 августа.
 
В тему: В Волынской духовной семинарии УПЦ рассказали, как поступить на учебу.
 

Тэги: Одесса, УПЦ

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