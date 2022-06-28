В Одессе духовная семинария УПЦ объявила набор студентов

Главное: В Одессе духовная семинария Украинской Православной Церкви объявила набор студентов на 2022-2023 учебный год.

Одесская духовная семинария расположена на территории Свято-Успенского Одесского мужского монастыря на живописном берегу Черного моря. Срок обучения в духовной школе — 4 года. Воспитанникам в семинарии предоставляют общежитие и обеспечивают трехразовым питанием.

Чтобы поступить в семинарию, необходимо подать документы в приемную комиссию до 15 августа .

Также при ОДС действуют регентское, золотошвейное и иконописное отделения, расположенные на территории Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря. Здесь юноши и девушки изучают богословские предметы и получают профессиональные навыки, которые могут применить на благо Святой Церкви.

Сроки подачи документов на регентское, золотошвейное и иконописное отделения также до 15 августа.