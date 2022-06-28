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Новости > В России правоохранители массово пишут рапорта, боясь попасть на войну, - утверждает ГУР

В России правоохранители массово пишут рапорта, боясь попасть на войну, - утверждает ГУР

Александр Панько
28.06.22 16:56
573
В России правоохранители массово пишут рапорта, боясь попасть на войну, - утверждает ГУР

Главное: Россияне всячески пытаются избежать возможности отправиться на войну в Украину. Правоохранители якобы массово пишут рапорта на увольнение, сообщает ГУР.

Детали: В России правоохранители стали массово писать рапорты на увольнение. Они не хотят попасть на войну в Украину, даже боятся этого. Об этом говорится в перехвате ГУР разговора российского военного с отцом.

Так, отец солдата жалуется на нехватку кадров для силовых структур. Он говорит, что из страха попасть на войну в Украину сотрудники ОМОН и СОБР массово подают рапорты на увольнение.

«ОМОНа не хватает. СОБРа не хватает. Рапорты все начали писать поголовно на увольнение», — говорит он.

В тему: Россия потеряла в войне 35250 солдат.

Тэги: правоохранители, Россия, ОМОН, увольнение, рапорт, война в Украине

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