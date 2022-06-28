Главное: Советница мэра Херсона Галина Ляшевская рассказала подробности его похищения. Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от «новоназначенного» мэра.

Детали: Появились подробности похищения мэра Херсона Игоря Колыхаева. Его еще утром увезли в неизвестном направлении оккупанты. Об этом сообщила его советница Галина Ляшевская.

«Сегодня утром мэр Херсона Колыхаев Игорь приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные военные Росгвардии и, скорее всего, ФСБ», — рассказала она.

По ее словам, россияне изъяли жесткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы.

«Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус и увезли», — рассказала она.

По мнению Ляшевской, арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями.

«Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от „новоназначенного“ мэра, где тот приглашал его обсудить будущую „организацию взаимодействия“. За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошел. Я опасаюсь за жизнь Игоря Колыхаева», — добавила она.

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