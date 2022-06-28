Священники УПЦ в пяти епархиях простились с погибшими украинскими воинами

Главное: Священники Сумской, Александрийской, Ровенской, Полтавской и Полесско-Сарненской епархий Украинской Православной Церкви провели в последний путь погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

В Сумской епархии состоялось отпевание воина ВСУ старшего сержанта Алексея Рябченко. В результате тяжелого ранения Алексей умер 17 июня на 39 году жизни в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова. У воина остались жена и двое детей.

Отпевание в селе Стецьковка совершил благочинный Сумского районного округа протоиерей Владимир Глущенко.

Заупокойная лития и погребение солдата прошли на Аллее Славы Барановского кладбища.

Священники Александрийской епархии совершили отпевание погибшего Защитника Украины Артура Красноштана. Заупокойное богослужение в храме в честь Рождества Божьей Матери села Иваново Светловодского района.

Викарий Полтавской епархии архиепископ Новосанжарский Вениамин совершил отпевание старшего солдата ВСУ Вячеслава Киндера, героически в Донецкой области.

Духовенство и верующие Ровенской епархии провели в последний путь погибшего воина Василия Савчука. Сначала с военным прощались в Корце, где поминальную литию совершили клирики I-го Корецкого благочиния, а затем — в селе Даниче, где проживал Герой.

Чин погребения совершил благочинный Первого Корецкого благочиния протоиерей Ярослав Воят.

Еще с одним Защитником простились в Полесско-Сарненской епархии. Благочинный Рокитновского благочиния протоиерей Борис Попченко в сослужении местного духовенства возглавил чин отпевания воина Николая Опалько, погибшего в Донецкой области в результате минно-взрывной травмы.