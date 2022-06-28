Названо число частных домов, разрушенных в Киевской области с начала войны

Главное: 4 835 частных домов были разрушены в Киевской области с начала войны. 13 292 получили повреждения.

Детали: Стало известно о масштабах разрушений в Киевской области за время войны. Цифры привел глава местной ОВА Алексей Кулеба, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Чиновник сказал, что полностью были разрушены 4 835 частных домов, а 13 292 объектов получили повреждения.

Подчеркивается, что сейчас идет документальное обследование всей ситуации.

В 2022-2023-х годах планируется построить 560 новых домов площадью 70-120 квадратных метров, а общий объем финансирования программы составляет 1,7 миллиарда гривен.

Уточняется, что восстановление будет осуществляться на земельных участках собственников разрушенного жилья по типовым проектам.

Сообщается, что типовые проекты будут выбраны по результатам архитектурного конкурса, проведенного департаментом градостроения и архитектуры КОВА.

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