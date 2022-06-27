Стало известно, о чем лидеры НАТО будут договариваться на саммите в Мадриде

Главное: Цель НАТО в долгосрочной перспективе — добиться перехода Украины от вооружений советских времен к современному натовскому вооружению. Об этом будет идти речь на саммите в Мадриде.

Детали: Лидеры стран НАТО планируют утвердить пакет военной помощи Украине во время саммита, который состоится в Мадриде. Об этом сообщает заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

По его словам, украинским военным планируют поставлять оборудование для безопасной связи, системы для борьбы против беспилотников и топливо.

«Цель НАТО в долгосрочной перспективе — добиться перехода Украины от вооружений советских времен к современному натовскому вооружению», — подчеркнул Столтенберг.

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