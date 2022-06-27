Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 35 тысяч солдат

Главное: Россия потеряла в войне 35 тысяч солдат. Уничтожено 1 552 танка.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ информирует о потерях россиян на понедельник, 27 июня.

Сообщается, что были убиты уже 35 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне: 1 552 танка, 3 687 боевых бронированных машин, 771 артиллерийская система, 243 РСЗО, 101 средство ПВО, 217 самолетов, 184 вертолета, 636 БПЛА оперативно-тактического уровня, 139 крылатых ракет, 14 кораблей/катеров, 2 575 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 60 единиц специальной техники.

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