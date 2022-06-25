Предстоятель УПЦ в день тезоименитства возглавил торжества в Киево-Печерской лавре

Главное: В Киево-Печерской лавре сегодня состоялись торжества — день небесного покровителя Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

За праздничным богослужением Предстоятелю сослужили архиереи Украинской Православной Церкви и духовенство.

Вместе с архипастырем молились настоятельницы и сестры монастырей УПЦ, студенты духовных школ и верующие.

В слове проповеди после чтения Евангелия Предстоятель рассказал о жизни и подвигах преподобного Онуфрия Великого. Блаженнейший отметил, что хотя мы не можем пойти на подвиги в пустыню, как святой Онуфрий, но можем заходить разумом в свое сердце и там, как в пустыне, молиться за себя и весь мир. Архипастырь призвал верующих находить время для такой молитвы, несмотря на насыщенность жизни разными событиями.

На сугубой ектении помолились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь призрел на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома; о благословении Божьем людям доброй воли, которые помогают нуждающимся.

В особой молитве Предстоятель попросил у Бога милости украинскому народу, чтобы Господь вразумил власть, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил тех, кто лишен дома.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний зачитал поздравления от Предстоятелей Поместных Православных Церквей.

Старейший по хиротонии архиерей УПЦ, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, зачитал приветственное слово Предстоятелю от имени Священного Синода и всех чад Украинской Православной Церкви.

Митрополит Онуфрий поблагодарил архиереев и всех верующих за поздравления и совместную молитву. Предстоятель поделился с паствой своей болью из-за войны и страданий людей, призвал молиться о вразумлении нападающих и выразил надежду, что Господь остановит это безумное убийство и на нашей земле воцарится мир.

После богослужения верующие поздравили своего архипастыря с днем небесного покровителя.

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