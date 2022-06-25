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Новости > Управделами УПЦ рассказал, что такое искушение

Управделами УПЦ рассказал, что такое искушение

Александра Кудрявцева
25.06.22 13:25
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Управделами УПЦ рассказал, что такое искушение
Главное: Искушение — это всё то, что может соблазнить, подтолкнуть ко греху.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
Владыка объясняет, где можно встретиться с искушениями. «Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, отвечая на данный вопрос, предупреждает: „...Всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего“ (1 Ин. 2:16). Таким образом, тот мир, который видим вокруг себя, и есть источником искушений, потому что, по словам того же апостола Иоанна Богослова, „весь мир лежит во зле“ (1 Ин. 5:19)», — сказал он.
 
«Является ли мир сам по себе злом? Вовсе нет. Ведь всё, что мы видим, создано Самим Богом и по природе является благим. Однако некогда в истории нашего мира произошла катастрофа: человек, сотворенный Богом для вечной жизни, отвернулся от Своего Творца и нарушил Его заповедь. Этим поступком человек оторвал себя от Бога и обрек себя и весь мир на распад и тление. Таким образом, однажды будучи впущено в мир, зло стало развиваться в нем и совершенствоваться. Именно поэтому просим Бога уберечь нас от искушений», — пояснил митрополит Антоний.
 
Архиерей приводит замечания святителя Тихона Задонского: словами: «не введи нас во искушение» — молим Бога, чтобы Он сохранил нас Своею благодатью от искушений мира, плоти и диавола. И если даже и впадем в искушения, то надеемся, что Бог не попустит нам быть побежденными ими, но обязательно поможет преодолеть их.
 
Управделами УПЦ напомнил, что искушение бесспорно приходит к человеку от диавола, однако последний не имеет над человеком абсолютной власти, но действует лишь в той мере, насколько ему это попущено Богом.
 
«Именно поэтому священномученик Киприан Карфагенский пишет, что Всевышний дает власть диаволу испытывать нас по двум причинам: или в наказание за наши грехи, или для славы, когда Бог видит, что сможем, подобно Иову, вынести искушения диавола. В связи с этим святитель Василий Великий замечает: Бог по особенному Своему домостроительству предает нас испытаниям в той мере, насколько к этому способны», — продолжил он.
 
Митрополит Антоний отметил, что Бог злом никого не искушает, потому что зло и Бог — понятия несовместимые.
 
«Он только попускает тем или иным искушениям сделать нас духовно крепче. Однако преодолеть искушения без Его помощи не в состоянии. Если же, получая от Бога Его благодатную помощь, вдруг решим, что можем жить добродетельно и без Него, тогда Бог отнимает от нас Свою благодать. Но делает Он это не в качестве мести, а чтобы мы на опыте, пусть даже и горьком, могли убедиться в собственном бессилии перед грехом и вновь обратились к Нему за помощью», — заключил архиерей.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал, как радоваться жизни вопреки трудностям.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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