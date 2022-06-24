Российские войска хотят использовать мариупольцев в качестве живого щита, — горсовет

Главное: Войска РФ готовятся к контрнаступлению ВСУ. В Мариуполе они усердно строят фортификационные сооружения под видом жилых домов.

Детали: В оккупированном Мариуполе россияне строят фортификационные сооружения под видом жилых домов. Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

По словам мэра города Вадима Бойченко, оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ и хотят использовать мариупольцев в качестве живого щита.

«Россияне начали строить якобы жилые дома. Работы идут в северо-западной части почти на границе территории города. То есть именно по ориентировочному направлению контрнаступления ВСУ. Есть информация от мариупольцев, что за этими новыми сооружениями оккупанты сразу роют окопы и размещают технику. А людей не выпускают из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями», — сообщает мэр.

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