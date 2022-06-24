Ученые установили происхождение оспы обезьян

Главное: Ученые выяснили, что оспа обезьян незаметно циркулирует среди людей еще с 2018 года. Это крупный вирус с двухцепочечной ДНК, примерно в семь раз больше, чем коронавирус.

Детали: Ученые обнаружили происхождение вспышки оспы обезьян. Генетический анализ показывает, что, несмотря на рост числа случаев, вирус незаметно циркулирует среди людей с 2018 года. Об этом пишет NYT.

Европейские чиновники здравоохранения уже выявили две версии обезьяньей оспы среди американских пациентов, предполагая, по крайней мере, две отдельные цепочки передачи. Исследователи в нескольких странах обнаружили случаи без известного источника инфекции, что указывает на невыявленное распространение среди населения.

Генетическая информация указывает на то, что в какой-то момент за последние несколько лет вирус стал лучше распространяться между людьми.

«Геномные модели предполагают, что это произошло примерно в 2018 году», — отметил биолог-эволюционист из Центра исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле Тревор Бедфорд.

По его словам, если вирус адаптируется к тому, чтобы включать людей в качестве хозяев, вспышки оспы обезьян могут стать более частыми и их будет труднее сдерживать. Это несет в себе риск того, что оспа обезьян может передаться от инфицированных людей животным — скорее всего, грызунам — в странах за пределами Африки, которая десятилетиями боролась с этой проблемой. Вирус может сохраняться в инфицированных животных, спорадически вызывая новые инфекции у людей.

«Мы также можем передать это обратно животным, которые могут распространять болезнь в дикой природе, и обратно к людям», — добавил антрополог из Университета штата Пенсильвания, который около 15 лет изучал взаимодействие человека и животных в Нигерии Саган Фрайант.

По словам доктора Фриана, чем больше времени требуется для сдерживания вируса, тем выше вероятность того, что он найдет постоянный новый дом среди людей или животных.

По состоянию на среду в США было выявлено 156 случаев заболевания в 23 штатах и ​​округе Колумбия. Глобальные потери превысили 3400 подтвержденных случаев, и оцениваются еще 3500 случаев, что в три раза больше, чем две недели назад.

В Африке восемь стран сообщили о более чем 1500 подозрительных случаях и 72 случаях смерти по состоянию на 10 июня, большинство из которых произошло в Демократической Республике Конго.

Отметим, оспа обезьян — это крупный вирус с двухцепочечной ДНК, примерно в семь раз больше, чем коронавирус. Вирусы на основе ДНК могут исправлять свои собственные ошибки при воспроизведении своего генетического материала. Они могут собирать только одну или две мутации в год по сравнению с 20–30 мутациями для РНК-вируса, такого как коронавирус.

В тему: Оспу обезьян объявили пандемией.