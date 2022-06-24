В МОЗ рассказали о ситуации с холерой в Украине

Главное: В Минздраве заявили, что в Украине не зафиксировано случаев холеры. Специалисты обследовали сотни мест и пациентов на наличие холеры, но только на подконтрольных Украине территориях.

Детали: В Украине в этом году не зафиксировано случаев холеры, сообщает Минздрав в пятницу, 24 июня.

«С 1 июня начался усиленный эпиднадзор за холерой. Так происходит каждое лето, ведь это благоприятное время для распространения этого заболевания. За первые две недели из 1874 пациентов с острыми кишечными инфекциями на наличие холеры было обследовано 545 человек. Холерных вибрионов у обследованных не было обнаружено», — сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Также проводится и исследование образцов окружающей среды. Было исследовано более 550 проб пресной воды, 47 проб морской воды и 215 проб сточной воды. По результатам исследований холерных вибрионов обнаружено не было.

В Минздраве напомнили, что источником возбудителя холеры является человек, который сам является носителем вибрионов. Чаще всего она передается при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, пищи, которую готовило инфицированное лицо, при купании в зараженных водоемах и через бытовые контакты.

Холерный вибрион может длительно сохранять жизнедеятельность: в воде и пищевых продуктах при комнатной температуре — в течение 2-5 дней, на поверхности плодов и овощей в условиях солнечного освещения — в течение восьми часов, при низких температурах и в морской воде — более двух недель.

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