СБУ утверждает, что разоблачила вражескую агентурную сеть, в которую входил нардеп Деркач

Главное: СБУ утверждает, что разоблачила агентурную сеть российской разведки, в которую входил нардеп Андрей Деркач. Он курировал создание частных охранных предприятий в различных областях, которые должны были поспособствовать быстрому захвату Украины, отметили в спецслужбе.

Детали: Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба России, которая должна была помогать врагу в захвате страны. В нее входил народный депутат Андрей Деркач, сообщает СБУ в пятницу, 24 июня.

Согласно данным следствия, Деркач курировал создание частных охранных предприятий в различных областях, которые должны были поспособствовать быстрому захвату Украины.

Эта сеть была нейтрализована еще в начале полномасштабного вторжения России во время задержания бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова. Последний был сотрудником ГУ ГШ России с позывным «Ветеран» и выступал связистом и финансовым курьером между спецслужбами страны-оккупанта и Деркачем.

По словам Колесникова, народного депутата завербовали еще в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ — начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

«Нардеп, в частности, получал средства от ГУ ГШ РФ для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3-4 млн долларов раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача», — говорится в сообщении.

Колесников, со своей стороны, после задержания дал показания относительно деятельности сети и ее роли в полномасштабной войне. Уже в мае ему объявили приговор за госизмену.

«При вхождении войск, когда будет понятно, что города сдаются, эти ЧОПы должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города», — заявил Колесников.

ГРУ, как заметил предатель, во время захвата Киева должно было использовать две бригады спецназа и силы операции, которые бы зашли с территории Беларуси.

«Оттуда — быстро продвинуться в Киев, захватить правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое бы проголосовало за создание нового правительства. Однако эти планы были полностью разрушены украинскими защитниками», — добавили в СБУ.

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