Управделами УПЦ рассказал, как радоваться жизни

Главное: Сколько бы ни выпало на долю испытаний, жизнь все равно прекрасна.

«Порой не замечаем многочисленных поводов для радости и благодарности, которые есть вокруг. Как и не замечаем откровенных чудес. Безусловно, трудно радоваться, когда повсюду катастрофы и бедствия. Но, как известно, практически не было ни одного поколения, которое бы не столкнулось с войнами или катаклизмами. И при всём этом жизнь продолжалась», — сказал митрополит Антоний.

Владыка считает, что нужно учиться жить и радоваться вопреки трудностям, приходящим то и дело в нашу жизнь. «Это возможно, только будучи сосредоточенным на главном. А главное для человека — спасение души. Остальное — лишь фон, не более», — добавил он.

«Очень часто именно фон выдвигаем на первый план, вот тогда и происходит перекос, неправильное отношение к происходящему, подмена истинной реальности на фальшивку. Всё главное в нашей жизни неизменно, какие бы бури и ветра ни поднимались. Наша реальность — это жизнь во Христе. Господь — центр и смысл жизни. С Ним ничего не страшно, всё преодолимо. Теряя связь с Богом, остаемся одни, как бы много людей нас ни окружало. Спасение от одиночества, страхов и тоски — только в Боге. Он Источник вдохновения и радости. Никакое общение или земные блага не могут этого дать. Господь соединяет видимый мир и мир Небесный, живых и мертвых, Церковь земную и Церковь Небесную. Только Он знает тот маршрут, которым можем войти в Вечность. Только Он может открыть нам спасительную дверь и помочь стать бессмертными», — пояснил архиерей.

Управделами УПЦ напомнил, что любые испытания — это лишний повод вспомнить о Боге, Его Милосердии и Славе, довериться Ему.

«Нет ничего благостнее и прекраснее для человека, чем следовать Его Святой воле. Безоговорочное следование за Спасителем — вершинное блаженство и, возможно, проявление наивысшей связи Бога и человека здесь, на земле», — сказал владыка.

В завершении митрополит Антоний отметил, что жизнь — это миг, который готовит нас к прекрасной и бесконечной жизни во Христе. «Не нужно же эту жизнь усложнять и ставить иные цели. Надо просто жить с Богом!», — заключил он.