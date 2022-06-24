ЧМ-2022 в Катаре: ФИФА круто меняет правила

Главное: Катар готовится к ЧМ-2022. ФИФА меняет правила.

Детали: Чемпионат мира по футболу в Катаре все ближе. В ФИФА решили внести важные изменения в правила.

Так, как стало известно, сборные смогут внести в заявку 26 игроков (ранее было 23).

Было увеличено максимальное число игроков в предварительной заявке: команды могут включить туда 55 человек вместо 35.

Отмечается, что сформировать окончательный список футболистов для поездки в Катар команды должны не позднее 13 ноября.

Уточняется, что на скамейке запасных во время матча могут находиться не более 26 человек: 15 игроков и 11 членов персонала, из которых как минимум один должен быть врачом.

Напомним, что турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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