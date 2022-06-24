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Новости > Священники УПЦ отпели пять погибших воинов ВСУ

Священники УПЦ отпели пять погибших воинов ВСУ

Александра Кудрявцева
24.06.22 10:40
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Священники УПЦ отпели пять погибших воинов ВСУ
Главное: В Нежинской, Черновицкой, Мукачевской, Ровенской епархиях и в Успенском Зимненском ставропигиальном монастыре Украинской Православной Церкви в последний путь провели пятерых воинов ВСУ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.
 
По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента благочинный Коропского округа протоиерей Владимир Мысенко в сослужении местного духовенства совершил чин отпевания погибшего воина ВСУ Анатолия Шаповала. Заупокойное богослужение прошло в Успенском храме поселка Короп.
 
«Анатолий был прихожанином Успенского храма, а также активно участвовал в восстановлении Николаевского Пустынно-Рыхловского женского монастыря», — сообщает епархиальный сайт.
 
За богослужением в храме молилась настоятельница Николаевского Пустынно-Рыхловского монастыря игуменья Олимпиада.
 
Священники Черновицкой епархии отпели погибшего на войне Защитника Родины Николая Мартынюка.
 
Отпевание воина в храме в честь святителя Николая Чудотворца села Крутеньки возглавил благочинный Хотинского округа протоиерей Анатолий Мандрюк в сослужении настоятеля храма протоиерея Василия Шкварчука и духовенства епархии.
 
В кафедральном соборе в честь Рождества Богородицы города Мукачево состоялось отпевание воина Василия Русина. Чин отпевания возглавил секретарь Мукачевской епархии протоиерей Виктор Мисо.
 
Священники Ровенской епархии провели в последний путь погибшего Защитника Родины Олега Ильина.
 
Чин отпевания в храме святой Параскевы села Весеннее Корецкой ОТГ возглавил протоиерей Ярослав Воят. Похоронили военного на местном кладбище.
 
Еще с одним погибшим Героем — воином Сергеем Засадко — попрощались в Успенском Зимненском ставропигиальном монастыре.
 
Игуменья Стефана и сестры обители выразили соболезнования жене, родным и близким погибшего Защитника.
 
В тему: Священники УПЦ в четырех епархиях отпели украинских воинов.
 

Тэги: воины, отпевание, УПЦ

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