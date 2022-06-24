Генштаб ВСУ говорит, что за четыре месяца войны Россия потеряла уже 34 530 солдат

Главное: Война в Украине продолжается уже четыре месяца. Россия потеряла в боях 34 530 солдат.

Детали: В Украине уже четыре месяца идет война. Генштаб ВСУ рассказал о потерях России на пятницу, 24 июня.

Сообщается, что погибли уже 34 530 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне: 1 507 танков, 3 637 боевых бронированных машин, 759 артиллерийских систем, 241 реактивная система залпового огня, 99 средств ПВО, 216 самолетов, 183 вертолета, 622 БПЛА оперативно-тактического уровня, 137 крылатых ракет, 14 кораблей/катеров, 2 553 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 60 единиц специальной техники.

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