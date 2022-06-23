Украина и Молдова официально получили статусы кандидатов на вступление в ЕС

Главное: Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз. Соответствующее решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе.

Детали: Европейский совет вечером в четверг, 23 июня, предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе. Об этом сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в Twitter.

Такой же статус получила Молдова.

«Европейский Совет предоставил статус страны-кандидата Украинеи Молдове. Исторический момент и сигнал надежды украинскому народу», — написал Беттель.

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидатов для Украины и Молдовы.

«Европейский совет только решил предоставить статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы. Исторический момент. Сегодня решающий шаг на вашем пути в ЕС», — написал Мишель.

Он также поздравил народ Украины и Молдовы.

В тему: Европейский парламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.