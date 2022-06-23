В Сети «зачищают» негативные тексты, в которых упоминается «серый кардинал» КРАИЛ Борис Баум, - СМИ

Главное: В Интернете активно зачищают негативную информацию, в которой упоминается «серый кардинал» КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей) Борис Баум.

Детали: Сегодня в некоторых СМИ появиласть статья под названием «На телеграм-каналах зачищают скандал с выдачей лицензии российскому букмекеру 1XBet в Украине в разгар войны». Об этом сообщает украинский сайт Летописец. В статье сообщалось что после волны репостов о расследовании волонтерского сообщества InformNapalm о том, как «серый кардинал» КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей) Борис Баум якобы пролоббировал получение букмекерской корпорацией с российскими корнями 1XBet лицензии на букмекерскую деятельность в Украине в разгар российско-украинской войны, в телеграм-каналах началась массовая «зачистка» сообщений на эту тему. Об этом в частности писал УНН. Но, как уточняет издание Летописец, затем этот материал также был зачищен с сайта.

В данный момент ссылка на материал, в котором упоминается Борис Баум, редиректится на главную страницу сайта.

Сообщения «загадочным образом» исчезли в таких рейтинговых тг-каналах:

— «Украина Online Новости»,

— «Инсайдер UA»,

— Perepichka News,

— Адвокат Права.

Как пишет Летописец, посты до их удаления набирали немалое количество просмотров и ссылки на них до сих пор пересылают в социальных сетях, но по ним уже сообщения не доступны.

Как сообщил изданию летописец источник на PR-рынке, агенты персон, заинтересованных в погашении шумихи (видимо, идеется в виду Борис Баум), якобы договариваются о снятии публикаций и проплачивают авансом «блок» на месяц — то есть неупоминание в негативном ключе ничего, что касается этой истории.

Летописец пишет, что кроме сайта УНН, материал о Борисе Бауме и 1XBet был удален и с других сайтов. В часности:

— apostrophe.ua,

— depo.ua (ссылка с материалом редиректит на главную)

— podrobnosti.ua (ссылка с материалом редиректит на главную)

— dsnews.ua (ссылка с материалом редиректит на главную)

— censor.net

— aif.ua

В тему: Куратор КРАИЛ Борис Баум и российский букмекер 1XBet попали в базу «Миротворца».