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Новости > В Минобороны озвучили главные планы российской армии на текущий момент

В Минобороны озвучили главные планы российской армии на текущий момент

Александр Панько
23.06.22 16:51
108
В Минобороны озвучили главные планы российской армии на текущий момент

Главное: На сегодняшний день главная цель российской армии — Северодонецк и Лисичанск. Затем они планируют пойти на Краматорск и Славянск.

Детали: Оккупанты постараются в ближайшее время захватить Северодонецк и Лисичанск. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга.

По ее словам, анализ боевых действий от Главного управления разведки позволяет утверждать, что Россия ведет против Украины войну на истощение.

Маляр отметила, что в ближайшее время российские войска будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск, потому что командованию РФ нужен повод для того, чтобы объявить о выполнении задачи по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями.

«В дальнейшем враг планирует сосредоточить свои усилия на захвате крупнейших городов Донецкой области — Краматорска и Славянска», — сказала она.

Маляр подчеркнула, что ВСУ готовы к любому развитию событий.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 34430 солдат.

Тэги: Министерство обороны Украины, Северодонецк, Краматорск, Лисичанск, Славянск, Анна Маляр, война в Украине

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