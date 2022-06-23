В начале следующей недели на Украину обрушится испепеляющая жара

Главное: В Украине меняется погода. Жара ожидается в начале следующей недели.

Детали: В начале следующей недели, 27-28 июня, в Украину вернется сильнейшая жара. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что осадки ожидаются в Крыму и на юге страны, в остальных регионах должно быть сухо.

Днем обещают 26-37 тепла, а ночью плюс 14-20.

В Киеве обойдется без дождей: днем прогнозируют 30-32 тепла, а ночью плюс 17-19.

Карта погоды:

В тему: В выходные Украину накроют грозы – будет не очень жарко.