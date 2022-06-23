Украинцев морально готовят к чрезвычайно сложной зиме

Главное: Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил, что грядущая зима будет сверхсложная. Но отопительный сезон начнется в срок.

Детали: Ближайшая зима будет сверхсложной, но отопительный сезон начнется в срок, а тарифы на отопления для людей повышать не будут. Об этом на своей Facebook-странице написал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

«Очевидно, что эта зима будет сверхсложной. Главное — мы должны защитить каждого украинца и обогреть его жилье. Тарифы на тепло не изменятся! Мы обеспечим их стабильность», — пишет он.

Чернышов добавил, что отопительный сезон начнется в срок, для этого у Украины есть все предпосылки.

«Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов», — отметил министр.

По его словам, то, как мы переживем эту зиму, зависит от каждого украинца.

«Готовиться к холодам следует именно сейчас. Главная задача — обеспечить непрерывность тепла. Мы понимаем все риски и активно готовимся к ним», — резюмировал он.

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