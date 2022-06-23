Главное: На время военного положения в Киеве запретили фейерверки и езду на авто без глушителей. Также в столице обустроят укрытие в школах, где их нет.

Детали: Во время войны в Киеве запретили продажу и запуск фейерверков, а также передвижение по городу автомобилей без глушителя. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность», — объяснил необходимость запрета мэр.

Что именно предусматривают эти запреты:

— первое решение предусматривает, что на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории города Киева запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск;

— второе решение предусматривает запрет движения по столице транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов «прямоток» и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до момента прекращения или отмены действия правового режима военного положения на всей территории Украины.

Кроме этого, Киевсовет одобрил решение об обустройстве укрытий в тех учебных заведениях столицы, где укрытий нет.

В тему: В Киеве запретили ездить на «шумных» машинах и мотоциклах.